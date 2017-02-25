Випуск новин за 17:00: Скульптури художника-фантома. Народні депутати на блокаді
Випуск новин 18:19, сьогодні 150 Читать новость на русском
У випуску новин 25 лютого за 17:00 – унікальні скульптури художника-невидимки презентували у Львові. Нардепи від фракції "Об'єднання "Самопоміч" провели виїзне засідання у Бахмуті.
Також у випуску:
Озброєний зловмисник у Чернігові намагався пограбувати ломбард.
Ангелу Меркель знову висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини.
Надія Савченко на окупованій території зустрілась з полоненими.
Джерело: 24Канал
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