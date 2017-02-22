Випуск новин за 18:00: Перевірка військових частин. Справа генерала Назарова

У випуску новин 22 лютого за 18:00 – Командування Військово-морських сил ЗСУ перевірило, чи не зникла зброя із військових частин. Вирок у справі генерала Назарова знову відклали.

Також у випуску: Суд арештував гроші Януковича-молодшого. Завтра австрійський суд обере запобіжний захід Дмитру Фірташу. Роковини кривавого теракту в Харкові.

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