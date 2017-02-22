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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Випуск новин за 18:00: Перевірка військових частин. Справа генерала Назарова

Випуск новин 19:03, сьогодні 85 Читать новость на русском

У випуску новин 22 лютого за 18:00 – Командування Військово-морських сил ЗСУ перевірило, чи не зникла зброя із військових частин. Вирок у справі генерала Назарова знову відклали.

Також у випуску:

Суд арештував гроші Януковича-молодшого.

Завтра австрійський суд обере запобіжний захід Дмитру Фірташу.

Роковини кривавого теракту в Харкові.

Теги: Випуск новин Марш Гідності Віктор Янукович Дмитро Фірташ Теракт у Харкові
Джерело: 24 Канал
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