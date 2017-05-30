Випуск новин за 18:00: Угода про асоціацію Україна-ЄС. Шахта "Степова" відновила роботу

У випуску новин за 30 травня станом на 18:00 – сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію України з Євросоюзом. На Львівщині відновила роботу шахта "Степова", але проблеми залишилися.

Також у випуску: Правоохоронці провели обшук у компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларацій. У Києві застрелили екс-директора державного підприємства "Укрспирт". Мера Чопа затримали на хабарі.

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