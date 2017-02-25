Випуск новин за 19:00: Адміністратори суїцидальних спільнот на волі. Справа Фійона
Випуск новин 20:03, сьогодні 23 Читать новость на русском
У випуску новин 25 лютого за 19:00 – поліція відпустила затриманих напередодні адміністраторів так званих "Груп смерті". Прокуратура Франції звинувачує у розкраданні державних коштів кандидата в президенти Франсуа Фійона.
Також у випуску:
У Києві відкрили бронзовий пам'ятник поетесі Олені Телізі.
На Донеччині військовий ЗІЛ наїхав на місцеву мешканку.
Бойовики терористичної "ЛНР" влаштували стрілянину на очах у представників ОБСЄ.
Джерело: 24 Канал
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