Випуск новин за 19:00: Авдіївка без світла і води. Брила вбила пенсіонерку

У випуску новин 19 лютого станом на 19:00 – Авдіївка від учора залишається без світла та води.

Також у випуску: У львівській книгарні знайшли книжку, яка ображає українців. Масове віджимання, аби допомогти військовому, якого поранило в Авдіївці. У центрі Львова крижана брила вбила пенсіонерку. Тим часом, учасники блокади на Донбасі зустрілися з мешканцям міста Торецьк, щоб пояснити, чому блокують торгівлю з окупованими територіями.

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