Випуск новин за 19:00: Авдіївка без світла і води. Брила вбила пенсіонерку
Випуск новин 20:25, сьогодні 356 Читать новость на русском
У випуску новин 19 лютого станом на 19:00 – Авдіївка від учора залишається без світла та води.
Також у випуску:
У львівській книгарні знайшли книжку, яка ображає українців.
Масове віджимання, аби допомогти військовому, якого поранило в Авдіївці.
У центрі Львова крижана брила вбила пенсіонерку.
Тим часом, учасники блокади на Донбасі зустрілися з мешканцям міста Торецьк, щоб пояснити, чому блокують торгівлю з окупованими територіями.
Джерело: 24 Канал
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