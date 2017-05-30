Випуск новин за 20:00: Штурм Львівської облради. Нормандський формат

У випуску новин за 30 травня станом на 20:00 – для чого праворадикали брали штурмом сесійну залу Львівської обласної ради. У Берліні завершились переговори "Нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Також у випуску: Сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію України з Євросоюзом. У Києві застрелили екс-директора державного підприємства "Укрспирт". З початку доби в зоні АТО загинув один військовий. Ще двоє зазнали поранень. Правоохоронці провели обшук у компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларацій. Унаслідок урагану у Підмосков'ї загинув українець. Ще вісьмом підозрюваним у справі Онищенка вручили обвинувальні акти.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter