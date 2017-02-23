Авто протаранило тролейбус у Києві

У середу, 22 лютого, у Києві на перехресті вулиць Драйзера і Маяковського зіткнулися автомобіль Mitsubishi Pajero та тролейбус.

Про це повідомляє Еспресо.

Водій позашляховика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив тролейбус, що їхав по головній. В результаті ДТП незначні травми отримали пасажири тролейбуса, які від госпіталізації відмовилися.

За попередніми даними, водій іномарки перебував у стані алкогольного сп'яніння. Так це чи ні – повинна підтвердити медична експертиза.

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