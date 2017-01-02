Як балкон львівської Ратуші перетворили на сцену джаз-концерту

У Львові балкон міського голови перетворився на сцену джазового концерту.

Уже традиційно, у перший день Нового Року львів'ян тішили звуками чудового джазу із вікон Ратуші.

Глядачі ж спостерігали за музичним дійством з вулиці.

2017 рік звучав інструментами гурту "Медікус," створеного ще в далекому 1957 році.

Новорічні джазові мотиви лунали впродовж години.

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