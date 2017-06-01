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Як чиновники "Укравтодору" привласнюють чималі гроші, виділені для ремонту доріг

09:15, сьогодні 251 Читать новость на русском

З настанням весни сотні кілометрів дороги перетворились суцільно-вищерблену поверхню, по якій неможливо проїхати. При цьому влада наполягає, що на хороші дороги бракує грошей. Однак мільйони євро, які виділяють міжнародні організації, опиняються в нахабних чиновників "Укравтодору".

Лише Європейський банк виділив для українських доріг 450 мільйонів євро, а Світовий банк – 560 мільйонів доларів. З усіх коштів на ремонт автошляхів відводиться лише від 60 до 80%. Решта у вигляді відкатів повертаються та розприділяються між зацікавленими особами.

У нового очільника "Укравтодору" Славоміра Новака – екс-міністра транспорту Польщі – пояснення поганого стану доріг в Україні такі самі, як і в попередніх керівників відомства.

В Україні фінансування ремонтів доріг протягом останніх 10 років вистачало на 3 – 5 % від обсягів всієї мережі,
– заявив Славомір Новак.

За словами екс-заступника голови Міністерства інфраструктури України Володимира Шульмейстера, навіть такого фінансування вистачило б, щоб покращити стан дорожнього покриття. Проте для цього потрібно зламати систему відкатів та розкрадання коштів.

На підтвердження незаконного привласнення коштів в Інтернеті з'явилось відео, на якому людина, дуже подібна до заступника голови "Укравтодору" Володимира Сущенка, обговорює, яким чином засвоюватимуться кошти, виділені на ремонт автодоріг.

Що стосується використання, в тому числі, державного бюджету, всі постанови вони зроблять. Це найпростіше. А от МВФ – тут треба закрутити,
– розповів невідомий з відеозапису.

У розмові на відео обговорювалось, як заробити на завищенні вартості ремонтних робіт.

Якими статками володіють чиновники із "Укравтодору" та як реалізуються незаконні схеми привласнення державних грошей – дивіться у програмі журналістських розслідувань "Слідство. Інфо".

Теги: Україна гроші Кримінал Держслужба автодоріг Слідство.Інфо Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
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