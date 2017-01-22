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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як дружина загиблого Героя АТО втілює мрію чоловіка в життя

17:07, сьогодні 11145 Читать новость на русском
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Втратила коханого і тепер втілює у життя його мрії. У вересні 2014-го чоловік Марії Сєргєєвої загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Жінка змогла побороти біль і знову живе наповну. Історія про те, як попри все навчитися радіти життю.

Марія Сєргєєва два роки тому пережила страшну втрату. На Донбасі загинув її чоловік Євген. Вони почали зустрічатись ще підлітками. Одружились одразу після випуску з вишу.

Євген Подолянчук був за фахом розвідником. На Донбас потрапив на самому початку війни. А у вересні 2014 року отримав смертельне осколкове поранення в голову. Йому було лише 23.

Коли він загинув, звісно я ридала. Всі плакали. Але плакала більше за те, що так мало я з ним була. Так мало часу,
– пригадує Марія Сєргєєва.

Впоратись із втратою Марії допомогли рідні і друзі. Її найкраща подруга Олена ЗІнченко вважає, що жінка має бути прикладом для інших.

Марія – редактор за освітою, але тепер вона сертифікований тренер з кросфіту. Хоча до зустрічі з Євгеном жінка була далекою від спорту. Саме коханий залучив її до здорового способу життя.

І кросфіт – це не межа. Адже ще за життя коханий склав цілий план занять для них обох. Там і походи в гори, і стрибки з парашутом. Всього більше 20 пунктів. Жінка прагне втілити бодай половину мрій свого коханого Євгена.

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До слова, командир групи 3-го полку спеціального призначення Євген Подолянчук, який відповідав за оборону Донецького аеропорту, малював для бійців карти з порадами. Малюнки були вивезені під час ротації особовим складом на вічну пам’ять про свого командира.

Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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