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Як курсуватиме транспорт в Києві на свята: з'явився розклад

03:47, сьогодні 41 Читать новость на русском
Розклад громадського транспорту на свята
Розклад громадського транспорту на свята / kyivcity.travel

У зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів в розклад руху наземного громадського транспорту та столичного метрополітену внесли зміни.

Зокрема, йдеться про Софійську площу та Володимирський проїзд, ділянку від вул. Софіївської до Михайлівської площі, пише прес-служба КМДА.

Так, роботу столичного метрополітену в ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року буде подовжено на три години. Також продовжать на три години і курсування наземного транспорту. Буде організовано перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх поїздів метрополітену.

Роботу фунікулера в ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року буде організовано в цілодобовому режимі.

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Окрім того, рух тролейбусних маршрутів на свята № 6, № 16 та № 18 буде змінено.

Зокрема, роботу тролейбусного маршруту №6 буде організовано за такою схемою: вул. Юрія Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовського – вул. Полярна – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – станція метро "Лук’янівська" в зворотному напрямку за цією ж схемою.

Тролейбусний маршрут №16 курсуватиме так: вул. Щусєва – вул. Ризька – вул. Дорогожицька – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.

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Тролейбусний маршрут №18 курсуватиме за наступною схемою: вул. Сошенка – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.

Варто зазначити, що на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді автобусні маршрути №24 та №114 курсуватимуть за схемою руху робочого дня.

Також у ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року до 05:00 ранку продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Нагадаємо, з 30 грудня 2016 року в столиці організовується рух чотирьох нічних маршрутів громадського транспорту, що курсуватимуть на постійній основі. Роботу нічних маршрутів міського пасажирського транспорту в ніч із 6 на 7 січня 2017 року в разі необхідності буде посилено.

Теги: Україна Київ Транспорт Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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