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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як на передовій військові зустрічають кохання і одружуються

16:33, сьогодні 152 Читать новость на русском

Попри постійну небезпеку і загрозу з боку ворога, на фронті є місце і справжньому коханню. Тут, кажуть бійці, все легше і відвертіше. Якщо закохались і впевнені у почуттях – часу не гаять.

Тут немає мерседесів з кольоровими стрічками, та й весільний транспорт часом сам не заводиться. З передової кортеж з нареченими виїхав до РАГСУ. І менш, ніж за годину повернувся вже з молодим подружжям.

Андрій і Тетяна обидва родом з Кировоградщини. Їхній фронтовий роман тривав не надто довго. Наречені хоч і не в класичних весільних вбраннях, але від форми один день відпочинуть. В кінці вересня молодята планують поїхати у відпустку. Спершу відвідають батьків.

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Весільний стіл замість живих прикрашають паперові квіти. Їх молода власноруч зробила напередодні. Застілля безалкогольне. Це вже п’яте весілля в батальйоні.

Автор: Володимир Рунець
Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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