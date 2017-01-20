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Як нев’їздна в Україну Корольова прибула до Києва: з’явилися фото

14:07, сьогодні 2632 Читать новость на русском
Корольова у Києві
Корольова у Києві / ТСН

Співачка Наталія Корольова, якій заборонили в’їзд в Україну, все ж таки прибула до Києва.

Як повідомляє ТСН, артистка прибула на похорон своєї бабусі.

На фото з похорону Корольова одягнута у чорну шубу з капюшоном та чорні окуляри, які приховують обличчя співачки.

Нагадаємо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років. Однак співачка завернулась з проханням до правоохоронців пустити її в Київ на похорон бабці. . В СБУ надали такий дозвіл.

До слова, раніше російська співачка українського походження Наташа Корольова (Наталія Поривай) попросила Окружний адміністративний суд Києва скасувати їй заборону на в'їзд в Україну.

Теги: Київ LifeStyle
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