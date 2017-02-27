Як поводитись у разі небезпеки та захистити себе

Досвідчені інструктори щонеділі в Києві проводять безкоштовні заняття, де вчать, як правильно поводитись у надзвичайних ситуаціях.

Загроза повномасштабної війни в Україні, теракти у всьому світі та збройні напади посеред білого дня – до таких можливих ситуацій інструктори готують киян. Навчитись життєво необхідним навичкам на заняття приходять десятки містян.

На курсах самооборони демонструють, як знезброювати нападників, тікати від артобстрілу та правильно вдягатись у разі військового нападу.

Окрім практики, фахівці проводять інструктаж – що брати з собою у разі евакуації. Виявилось, все необхідне легко вміститься у рюкзак. Найважливіше – документи. До слова, краще мати і оригінал, і копії. Також у запасі мають бути аптечка, засоби гігієни, запальничка, їжа та вода на добу. А ось одягу багато не потрібно. Лише змінну білизну та шкарпетки. Але збирати все слід не в останній момент, а заздалегідь. Бо часу просто не буде.

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Якщо під час війни ви залишаєтесь вдома, інструктори радять заховатись та не виглядати навіть з вікон. Допитливість може коштувати вам життя. Але краще все ж таки перебратися у безпечне місце.

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