Як проходить другий день святкування Дня Києва

Київ відзначає 1535-ю річницю. З нагоди святкування Дня Києва в столиці буде проведено 30 загальноміських і 150 районних заходів.

Оркестр в однострої сьогодні – за гостей і орієнтир в музиці. Аж для 13-тьох дитячих команд з усієї України. Під парламентом діти зібралися, аби обрати найкращий духовий оркестр. Та й зіграти пліч-о-пліч із вояками.

Почуття, що знаходишся біля якихось героїв. Це не можна передати словами. Це велика честь. Ну це супер,

– сказав музикант духового оркестру Артем.

Усіх учасників нагодують солдатською кашею. Після того, як визначать кращих

А на сусідній вулиці кількасот велосипедистів – і чоловіків і жінок сьогодні подолали 116 км столицею. Для цього перекрили кілька важливих транспортних артерій міста. На фініші лише на кілька десятків сантиметрів усіх випередив данець.

І звісно столицею пройшли патріотичні марші у вишиванках. Колони із сотнями людей пройшли центральними вулицями міста та пішохідним мостом через Дніпро.

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