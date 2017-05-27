19:55
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, сьогодні
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, 26 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.
Випуск новин
17:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Як проходить другий день святкування Дня Києва

18:19, сьогодні 154 Читать новость на русском

Київ відзначає 1535-ю річницю. З нагоди святкування Дня Києва в столиці буде проведено 30 загальноміських і 150 районних заходів.

Оркестр в однострої сьогодні – за гостей і орієнтир в музиці. Аж для 13-тьох дитячих команд з усієї України. Під парламентом діти зібралися, аби обрати найкращий духовий оркестр. Та й зіграти пліч-о-пліч із вояками.

Почуття, що знаходишся біля якихось героїв. Це не можна передати словами. Це велика честь. Ну це супер,
– сказав музикант духового оркестру Артем.

Усіх учасників нагодують солдатською кашею. Після того, як визначать кращих

А на сусідній вулиці кількасот велосипедистів – і чоловіків і жінок сьогодні подолали 116 км столицею. Для цього перекрили кілька важливих транспортних артерій міста. На фініші лише на кілька десятків сантиметрів усіх випередив данець.

І звісно столицею пройшли патріотичні марші у вишиванках. Колони із сотнями людей пройшли центральними вулицями міста та пішохідним мостом через Дніпро.

Читайте також: Віталій Кличко відкрив парк "Наталка": Цей сучасний парк – "золотий" стандарт для всіх зелених зон столиці

Теги: Київ Україна Фестивалі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Трампа ждет импичмент?
сьогодні, 19:07 Почему Трампа ждет импичмент?
Альфред Кох 1795
Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
сьогодні, 16:11 Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
Богдан Яременко 2245
Виталий Портников:
сьогодні, 12:03 Виталий Портников: "Украина продолжает разочаровывать Россию"
Блог Медіа 3918
Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
сьогодні, 11:00 Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
Іван Яковина 872
5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
сьогодні, 10:04 5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
Настя Сукач 5883
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Ryanair вирішили запустити раніше один із рейсів зі Львова
16 травня , 21:31
Волонтерка назвала негативну сторону блокади
 14 березня , 23:09
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук