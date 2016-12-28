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Як у Києві планують перевіряти незареєстрованих мешканців квартир

19:23, сьогодні 230 Читать новость на русском
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Київська влада вирішила перевірити ті квартири, де немає лічильників води. Щоб дізнатися, чи відповідає кількість зареєстрованих мешканців з реальною кількістю жильців. До перевірок планують залучити навіть поліцію.

Вже з весни працівники комунальних служб можуть прийти і перевірити не лише наявність лічильників, але і кількість людей, які насправді проживають в квартирі.

Ця новина неабияк сколихнула соціальні мережі та форуми нерухомості.

В Україні Конституційним судом було відмінено інститут прописки, тому нехай "тусуються" і зайти до житла без рішення суду не мають права,
– зазначають користувачі інтернету.

Та чиновники пояснили – перевірятимуть не оренду квартир, а шукатимуть неплатників комунальних послуг.

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Ходитимуть комунальники лише по будинках, де не має лічильників. Наприклад. майже усі багатоповерхівки столиці обладнані будинковими лічильники на холодну воду. Показники за місяць ділять пропорційно на всіх зареєстрованих мешканців. Хоча насправді в квартирі можуть проживати і більше людей. Але їх у базі комунальників не має. Тому фактично сусіди платять за них за воду.

Якщо мешканець подає неправильні дані, тобто користується водою більше ніж йому нараховують, то все це навантаження лягає на сусідів,
– розповіла керівник прес-служби "Київводоканалу" Анна Слободянюк

В першу чергу комунальники звертатимуть увагу на будинки, де великі витрати води. А також за наводкою сусідів. Бо в квартирах влаштовують салони краси та хостели.

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А от юристи кажуть, мешканці можуть спокійно не відкривати двері. Та і поліцейські в такому випадку лише мають право перевірити документи.

Комунальники ж у таких випадках обіцяють звертатися до суду. Втім юристи зазначають, що процедура не на один місяць.

Автор: Олена Капустян
Теги: Київ ЖКГ
Джерело: 24 Канал
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