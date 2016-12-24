Як українці можуть не платити за ледь теплі батареї

Українці можуть не платити за опалення, якщо батареї у квартирі не є достатньо теплі. Тарифи на неякісні послуги мають бути перераховані.

У багатьох багатоповерхівках Києва батареї в опалювальний сезон не в змозі обігріти квартиру. Мешканці пишуть скарги в усі інстанції. Представники ЖЕКу складають акти, але в квартирах не теплішає. Але, згідно з платіжками, за "холодні батареї" людям доведеться заплатити майже по 900 гривень з кожної квартири.

У "Київенерго" кажуть, скарг не отримували і крайній у цій ситуації ЖЕК. А в службі захисту прав споживачів кажуть: якщо в оселі менше 18 градусів, то треба вимагати перерахунку.

Якщо температура зменшена, або перевищує, обов'язково це актується балансоутримувачем разом з користувачем приміщення і робиться перерахунок,

– заявляє голова Держслужби з питань захисту споживачів у Києві Олег Рубан.

Якщо батареї холодні більше ніж півдоби, то треба викликати спеціальну комісію з ЖЕКу чи Обленерго. За кожен градус менше норми, тариф за цей період мають зменшити на 5%. Якщо ж температура у квартирі нижча ніж 12 градусів, то платити за опалення взагалі не треба. Щоправда, терміну, протягом якого комісія повинна прийти, не має.

Якщо комісії не дочекались, акт можна скласти з сусідами.

До акта краще додати фото чи відео замІрів температури. ЖЕК чи обленерго зобов"язані прийняти таку скаргу. Щоправда, вимагати перерахунок можуть мешканці будинків, де немає лічильників тепла. Якщо ж ЖЕКи лише складають акти, але тепломережі не ремонтують, то їм за недбалість загрожує кримінальна відповідальність.

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