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Як виглядає "фарширована" рекордною партією контрабандних сигарет вантажівка

10:16, сьогодні 11642 Читать новость на русском
Як виглядає "фарширована" рекордною партією контрабандних сигарет вантажівка

Прикордонники Львівського загону затримали найбільшу партію контрабандних сигарет у 2016 році.

Сигарети затримали в пункті пропуску "Рава-Руська" у вантажному автомобілі MAN. Під час поглибленого огляду автомобіля серед вантажу лісоматеріалів, у піддонах, правоохоронці знайшли приховані сигарети, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

В усіх 27 палетах серед пакунків із деревинною тирсою, які знаходились в авто, були обладнані тайники по 48 упаковок сигарет в кожному. Загалом із автомобіля та причепу дістали 291 ящик сигарет, а це – 145500 пачок тютюнової контрабанди. Варто зазначити, що це найбільша у цьому році партія контрабандних тютюнових виробів,
– повідомили прикордонники.

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Теги: Україна Держприкордонслужба контрабанда Львів
Джерело: 24 Канал
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