Як виглядає "фарширована" рекордною партією контрабандних сигарет вантажівка

Прикордонники Львівського загону затримали найбільшу партію контрабандних сигарет у 2016 році.

Сигарети затримали в пункті пропуску "Рава-Руська" у вантажному автомобілі MAN. Під час поглибленого огляду автомобіля серед вантажу лісоматеріалів, у піддонах, правоохоронці знайшли приховані сигарети, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

В усіх 27 палетах серед пакунків із деревинною тирсою, які знаходились в авто, були обладнані тайники по 48 упаковок сигарет в кожному. Загалом із автомобіля та причепу дістали 291 ящик сигарет, а це – 145500 пачок тютюнової контрабанди. Варто зазначити, що це найбільша у цьому році партія контрабандних тютюнових виробів,

– повідомили прикордонники.

Читайте також: Суд виправдав скандальну родину "дипломатів-контрабандистів", обмежившись мінімальним штрафом