Як виглядає і на що здатен новий український танк "Оплот": з'явилось відео

На харківському заводі імені Малишева показали новенький танк "Оплот".

На відео нові танки "Оплот", які незабаром поїдуть до Таїланду, демонструють свою маневреність.

У майже двохвилинному ролику можна також розгледіти заводський цех заводу імені Малишева з черговою порцією "Оплотів" для тайської армії.

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Також харківські танкобудівники спільно з "Укрспецекспортом" готуються до нового танкового тендеру у Пакистані, де український танк змагатиметься з китайським конкурентом.

Напередодні Завод імені Малишева відзвітував, що успішно відремонтував 50 одиниць танків "Булат" та передав їх до української армії.