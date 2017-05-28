Як виглядає і на що здатен новий український танк "Оплот": з'явилось відео

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На харківському заводі імені Малишева показали новенький танк "Оплот".
На відео нові танки "Оплот", які незабаром поїдуть до Таїланду, демонструють свою маневреність.
У майже двохвилинному ролику можна також розгледіти заводський цех заводу імені Малишева з черговою порцією "Оплотів" для тайської армії.
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Також харківські танкобудівники спільно з "Укрспецекспортом" готуються до нового танкового тендеру у Пакистані, де український танк змагатиметься з китайським конкурентом.
Напередодні Завод імені Малишева відзвітував, що успішно відремонтував 50 одиниць танків "Булат" та передав їх до української армії.