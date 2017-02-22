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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Як виглядає Марш правих сил з висоти пташиного польоту: з'явилось видовищне відео

10:19, сьогодні 801 Читать новость на русском
Марш правих сил у Києві
Марш правих сил у Києві / Кадр з відео

Журналісти 24 Каналу показали, як виглядає "Марш національної гідності", який організували у Києві праві сили, з висоти.

На відео видно, як учасники маршу збираються на Майдані незалежності і колонами прямують до вулиці Інститутської.

Звідти вони планують вирушити до Верховної Ради, де оголосять свої вимоги.

Спільний марш, який назвали "Маршем національної гідності" проводять партія "Свобода", "Національний корпус", створений на базі ЦК "Азов" та "Правий сектор".

Дивіться також: Марш правих сил починається у Києві: онлайн-трансляція

Теги: Київ Марш Гідності ВО "Свобода" Україна Правий сектор "Азов"
Джерело: 24 Канал
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