Як виглядає Марш правих сил з висоти пташиного польоту: з'явилось видовищне відео

Журналісти 24 Каналу показали, як виглядає "Марш національної гідності", який організували у Києві праві сили, з висоти.
На відео видно, як учасники маршу збираються на Майдані незалежності і колонами прямують до вулиці Інститутської.
Звідти вони планують вирушити до Верховної Ради, де оголосять свої вимоги.
Спільний марш, який назвали "Маршем національної гідності" проводять партія "Свобода", "Національний корпус", створений на базі ЦК "Азов" та "Правий сектор".
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