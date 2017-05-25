Як живе унікальне село старовірів на Тернопільщині, яке не користується благами цивілізації

Спільнота старовірів живе в селі на Тернопільщині. Вони не користуються жодними благами цивілізації і все роблять за Біблією. Місцеві називають їх "кашкетниками" через те, що чоловіки громади змалку носять картузи. Водночас ці віряни не носять одяг із короткими рукавами, жінки не носять штанів, тільки довгі спідниці.

Село Стінка Бучацького району. Саме тут живе безіменна, незареєстрована громада консервативних християн-протестантів. До незнайомців вони ставляться з пересторогою, кажуть – живуть як і всі люди. Просто не користуються газом та електрикою. І лише недавно почали користуватись мобільними телефонами.

Окрім благ цивілізації, віра "кашкетників" забороняє їм брати участь у виборах, служити в армії та отримувати різні нагороди від держави. Проте, є й такі, які цих вимог не дотримується.

Незвичайна віра на Тернопільщині з’явилася вже після Другої світової війни. Тоді у сусіднє село Космирин приїхав Іван Деркач. Він у "кашкетників" був своєрідним пророком. У радянський час, попри заборону, збирав людей у хаті і читав Біблію.

Читайте також: Духовність на передовій: як виглядають каплички військових у зоні АТО

Практично усі сім'ї "кашкетників" – багатодітні. Тож у селі щороку зростає народжуваність. При понад сотні дітей, які народжуються, припадає лише 30-40 смертей серед місцевих мешканців.

Що ж до навчання, то сім’ї лише заохочують дітей до шкільної освіти. У Стінці є велика школа, усі класи там переповненні. Нещодавно почали будувати і новий садочок, аби вмістити усіх дітей, які народилися за останні роки.