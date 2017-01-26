Європейські експерти зробили позитивний прогноз для економіки України

Експерти європейської бізнес асоціації вважають, що 2017 рік буде більш успішним для економіки України, аніж попередній.

Щоправда гривня, за їхніми словами, не зміцниться, але інфляція скоротиться.

За їх прогнозами, гривня в цьому році подешевшає на 10%. Середній курс, за прогнозами експертів, коливатиметься між 27,50 – 28 гривень за американський долар.

Аналітики вважають, що Нацбанку зараз невигідна сильна гривня. Адже регулятору треба поповнювати золотовалютні резерви. А валюту братиме з ринку, так як МВФ з кредитуванням не поспішає.

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А от інфляція уповільниться. Прогноз експертів збігається з очікуваннями Кабінету міністрів – на рівні 8%. А це позитивний сигнал для банківського сектору, сподіваються фінансисти.

Економіка після тривалої депресії трошки пожвавиться. За підсумками 2016 її ріст був на рівні майже 2%. Цього ж року очікують прискорення до 2,5%. Кабмін більш оптимістичний – там прогнозують 3% ВВП.