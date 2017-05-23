З Евересту в Антарктиду: сходження на вершину українками-екстремалаками

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Тендітні, жіночні, в елегантних сукнях і на шпильках. З першого погляду і не скажеш, що ці дівчата – перші українки, які піднялися на найвищу вершину планети.
Ірина Галай родом із Мукачевого. Тетяна Яловчак – із Донецька. Віддавна обидві марили горами й вже подолали чимало вершин – Ельбрус, Монблан, Кіліманджаро. А минулого року у травні наважилися підкорити Еверест.
Підйом тривав місяць із зупинками для акліматизації. Ірина прийшла першою, Тетяна піднялася наступного дня із другою групою. Батькам нічого не сказали, бо ж Еверест – гора смерті. Цей 8-тисячник уздовж маршруту всіяний тілами альпіністів, які ніхто до низу не зносить. А ще таке сходження коштує кругленьку суму у доларах.
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На щастя, гірська хвороба у розрідженому повітрі дівчат оминула. Дотепер лише 18 українців-чоловіків подолали Джомолунгму. Тетяна вперше в історії винесла на Еверест вишитий рушник. А зараз альпіністки готуються у нову експедицію – в Антарктиду.
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