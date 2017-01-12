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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

З лютого для більшості українців зросте ціна на телебачення

16:44, сьогодні 1247 Читать новость на русском
Підвищення торкнеться таяких пакетів, як
Підвищення торкнеться таяких пакетів, як "ТБ", "Інтернет", "ТБ+Інтернет", "Спорт" і "Футбол HD" / Соцмережі

Компанія "Воля", один із найбільших українських телекомунікаційних провайдерів, з 1 лютого змінює умови надання послуг.

Як йдеться на сайті компанії, ці зміни торкнуться і вартості надання послуг.

"Ми змушені з 1 лютого 2017 року підвищити розмір абонентної плати за телекомунікаційні послуги в середньому до 6%. Підвищення торкнеться частини пакетів "ТБ", "Інтернет", "ТБ+Інтернет" та додаткових пакетів ─ "Спорт" і "Футбол HD", – зазначається у повідомленні прес-служби "Волі".

Такий крок провайдер пояснює складною економічною ситуацією.

"Порівняно з січнем 2016 року тарифи на тепло підвищилися на 18%, електроенергію – на 24%, курс долара щодо гривні зріс на 13%, а значна частина наших витрат ─ валютна складова. Рівень інфляції становить 11,4 % (за 11 місяців 2016 року). У нас з’явилися нові договірні відносини з українськими медіагрупами. Ми хочемо, щоб ви і надалі дивилися всі популярні українські телеканали", – додали представники компанії.

Читайте також: "Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

Теги: Україна гроші ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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