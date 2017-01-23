З лютого газ в Україні знову подорожчає

НАК "Нафтогаз України" інформує про підвищення ціни на газ для промислових споживачів уже з лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАК "Нафтогаз України".

Зокрема, з 1 лютого 2017 року зросте ціна на газ для промислових споживачів на умовах передоплати. Для них ціна 1 тисячі кубометрів газу підвищиться на 22%, тобто на 1663,2-9214,8 гривень.

Ця ціна буде дійсною для споживачів, які закуповують газ в обсязі понад 50 тисяч кубометрів на місяць і за умови відсутності боргів перед НАК.

Для інших покупців ціна з наступного місяця зросте на 21,1%, або на 1766,4-10141,2 гривень за тисячу кубометрів.

Таке підвищення зумовлене зростанням цін природного газу на європейському ринку,

– пояснили в прес-службі держхолдингу.

До слова, у січні 2017 року ціна на газ для промспоживачів з передоплатою і без наявності боргів була встановлена на рівні 7 551,6 гривень за 1 тисячу кубометрів.

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