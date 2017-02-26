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Закарпаття потерпає від паводків: формується друга хвиля

15:31, сьогодні 331 Читать новость на русском
На Закарпатті тривають паводки
На Закарпатті тривають паводки / Mukachevo.net

На Закарпатті триває весняний паводок, викликаний підвищенням температури і таненням снігу на високогір'ї. На річках області зараз формується друга паводкова хвиля.

Про це на своєму офіційному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

За його даними, станом на 10:00 вода в р. Латориця піднялася ще на 40 см. Між селами Великі Геївці і Тисаагтелек (Ужгородський район) річка, що вийшла з берегів, все ще переливається через дорогу місцевого значення. Проїзд автомобілів ускладнений, але не заблокований, площа переливу в порівнянні з учора не збільшилася.

У р. Тиса паводкова хвиля, яка вчора пройшла на територію Угорщини, через особливості русла знову повернулася в Закарпаття в районі Чопа та сьогодні остаточно піде на територію сусідньої країни,
– мовиться у повідомленні.

Москаль зазначив, що за минулу добу рівень води в річці збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 метрів. Загрози виходу на заплаву немає. По р. Уж вже максимальний підйом води пройшов сьогодні вночі, а вранці вода знизилася на 40 см. У Боржаві й Тересві так само фіксується зниження рівня води.

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Виходу річок на заплаву, підтоплення сільгоспугідь (за винятком Ужгородського району) або домогосподарств немає. Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвиля. Облдержадміністрація здійснює постійний моніторинг стану головних водних артерій Закарпаття в зв'язку з можливим різким підняттям води,
– додав губернатор області.

Теги: Україна Новини Закарпаття Геннадій Москаль Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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