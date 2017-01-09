Зарплата у 3200 – це не надруковані гроші з бюджету, – Розенко

За словами віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, збільшення мінімальної зарплати до 3200 гривень – це перший позитивний сигнал у 2017 році.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свободі".

Розенко пояснив, що збільшення зарплат передбачене у бюджеті – до нього додали понад 28 мільярдів гривень на оплату праці працівників бюджетної сфери.

У нас два сектори економіки. Державний, безумовно, сектор економіки – це в першу чергу бюджетна сфера. І другий – це недержавний сектор економіки. Безумовно, для першого сектору: лікарі, вчителі, працівники культури, соціальної сфери – це кошти держбюджету України. Але це не надруковані кошти держбюджету. Це реальний ресурс, який закладений у держбюджеті України. І між першим і другим читанням, коли вже було прийняте тоді політичне рішення спільно президентом, урядом і коаліцією Верховної Ради, то ми додали понад 28 мільярдів гривень на оплату праці працівників бюджетної сфери,

– сказав він.

Також, за словами віце-прем’єра, завдяки збільшенню зарплати, кошти будуть виходити з "тіньового" обігу.

"Друга частина (і воно буде виконано) – це недержавний сектор економіки. Там, безумовно, ми повинні говорити про те, що справді відбудеться перерозподіл. Тобто ця частка коштів, яка раніше виплачувалася в "тіньовому" секторі, в "тіньовому" обігу, безумовно, роботодавці в першу чергу через такий крок будуть переводити в легальний сектор економіки", – зазначив Розенко.

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