Зарплати чиновників "Укрзалізниці" повинні бути підкріплені ефективністю, – експерт

Високі заробітні плати чиновників державного монополіста "Укрзалізниці" повинні відображати ефективність цих менеджерів.

Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на питання про відсутність прогресу в переговорах між бізнесом і залізницею щодо підвищення тарифів.

Як повідомлялося раніше, виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов буде отримувати зарплату у розмірі 500 тисяч гривень та щомісячну винагороду в розмірі 714,6 тисячі гривень, що разом складе понад 1 мільйон 200 тисяч гривень щомісяця.

"Коли ми говоримо про ефективність, то... там (в "Укрзалізниці", – ред.) якщо просто навести елементарний порядок і хоча б на 50% зменшити той рівень корупції, який там, на жаль, все ще є, а це всі визнають, то взагалі не потрібно жодного підвищення тарифів. Крім того, на рахунках у них на сьогодні близько 4,5 млрд грн. Цього більш ніж достатньо, щоб до кінця року нормально допрацювати, виконувати ту інвестпрограму, яку ще технічно можливо виконати", – заявив Біленький.

І додав, що незважаючи на заяву прем'єр-міністра Гройсмана про те, що промисловці і залізничники повинні домовитися про взаємоприйнятний рівень зростання тарифів, це питання не вирішено через небажання "Укрзалізниці" домовлятися. І це не дивлячись на те, що позиції промисловців про зниження апетитів монополіста підтримали Американська торгова палата, Європейська бізнес асоціація та інші організації.