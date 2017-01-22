Засновнику ОУН Коновальцю відкрили меморіальну дошку в Києві

У Києві на будинку по вулиці Січових Стрільців, де колись була казарма січовиків, відкрили меморіальну дошку полковнику армії УНР Євгену Коновальцю.

У церемонії взяли участь представники влади, духовенства, громадські активісти та військові, повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Меморіальна дошка містить барельєф полковника у військовому вбранні та різні види зброї. Гроші на її виготовлення та встановлення виділи з міського бюджету Києва.

Євгена Коновальця називають "батьком українського визвольного руху ХХ сторіччя". Саме він є засновником Організації українських націоналістів. Коновалець відіграв чи не вирішальну роль під час повстання проти гетьмана Скоропадського, у захопленні Києва і зміцненні влади Директорії.

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