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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Засновнику ОУН Коновальцю відкрили меморіальну дошку в Києві

16:51, сьогодні 1
Євген Коновалець
Євген Коновалець / Національний Альянс

У Києві на будинку по вулиці Січових Стрільців, де колись була казарма січовиків, відкрили меморіальну дошку полковнику армії УНР Євгену Коновальцю.

У церемонії взяли участь представники влади, духовенства, громадські активісти та військові, повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Меморіальна дошка містить барельєф полковника у військовому вбранні та різні види зброї. Гроші на її виготовлення та встановлення виділи з міського бюджету Києва.

Євгена Коновальця називають "батьком українського визвольного руху ХХ сторіччя". Саме він є засновником Організації українських націоналістів. Коновалець відіграв чи не вирішальну роль під час повстання проти гетьмана Скоропадського, у захопленні Києва і зміцненні влади Директорії.

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Теги: Україна Київ Історія УПА
Джерело: 24 Канал
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