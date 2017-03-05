Живіть і вчіться: родина головного прикордонника України купила нерухомості на шалену суму

Родина голови прикордонної служби генерал-полковника Віктора Назаренка за останній рік придбала пакет нерухомості вартістю близько 15 мільйонів гривень.

Як встановили журналісти програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”, родичі головного прикордонника придбали три квартири та п'ять паркомісць в житловому комплексі бізнес-класу “Сонячна брама”. На час купівлі квадратний метр житлової нерухомості коштував 30 тисяч гривень, паркомісце – близько 300 тисяч гривень.

31-річна дочка Вікора Назаренка Ірина Диковицька за тиждень до 2016 року придбала в “Сонячній брамі” квартиру площею 162,5 квадратних метрів та два паркомісця. Також Ірина набула права власності на 50-метрову квартиру в житловому комплексі “Лідер” на Шулявці. Такі ж квартири продаються за 100 тисяч доларів. Ірина, яка наразі перебуває у декретній відпустці, ніколи не мала власного бізнесу.

Ще одна квартира у “Сонячній брамі” площею 165,4 квадратних метрів записана на зятя голови ДПСУ Едуарда Диковицького. Також за тиждень до 2016 року чоловік зареєстровував два паркомісця. Едуард Диковицький раніше очолював сектор в департаменті кредитно-розрахункових операцій “Нафтогазу” та був заступником начальника відділу. Наразі працює в державному “Укртрансгазі” членом ревізійної комісії. Бухгалтером в “Укртрансгазі” працює і дружина голови ДПСУ Олена Назаренко. “Укртрансгаз” і “Нафтогаз” не розкрили доходів Едуарда Диковицького та Олени Назаренко, проте минулого року середня зарплатня в “Укртрансгазі” складала до 5 600 грн.

Ще одну “сонячну” квартиру площею 102,1 квадратних метрів у травні 2016 року придбала свекруха Назаренків Галина Диковицька, а в червні того ж року з'явилось паркомісце в комплексі у свекра Володимира Диковицького. Батьки зятя голови ДПСУ – з райцентру Сторожинець у Чернівецькій області. Володимир працював у транспортних підприємствах, матір – в інспекції з контролю за цінами, та нещодавно судилася за доплату до пенсії в розмірі 2800 гривень на місяць.

Дочка Віктора Назаренка зазначила, що нерухомість придбана за кошти, отримані від відчуження іншого житла.

Ці квартири придбані не за рахунок моєї зарплати. Ми колись десь жили. В когось десь було майно, розумієте. Воно переходить з покоління в покоління. Перепродається, купується нове. Це не те, що от він (Віктор Назаренко – 24) прийшов на посаду,

– сказала жінка.

Родина Назаренків та Диковицьких справді здійснила низку операцій з нерухомістю.

У Віктора Назаренка була службова квартира на масиві Дарниця площею 138 квадратних метри. У родини Диковицьких – в районі станції метро "Академмістечко". В один день – 13 липня 2016 року – за півроку після придбання нової нерухомості обидві “старі” квартири продали родині бізнесменів Рябченків. Власники мережі магазинів "Керамхолл" не стали коментувати придбання нерухомості у непрестижних районах Києва. Проте, як з’ясувала програма, в обох начебто проданих квартирах досі мешкають попередні власники. За словами ріелтора, продаж принаймні однієї квартири здійснений без виплати грошей.

Квартира Назаренка – місяць по документах як продана – знову продається, з меблями і побутовою технікою. Квартира з метражем, як у родини зятя, теж виставлена продаватися "після продажу". Обидві квартири збуває один ріелтор.

Віктор Назаренко вказав у декларації, що за минулий рік заробив 245 тисяч гривень, його дружина – на 9 тисяч більше. На прохання журналістів прокоментувати походження коштів на нерухомість очільник ДПСУ відповів, що запитувана інформація стосується не його, а інших осіб, “є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою”.

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