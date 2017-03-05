Журналістка стала свідком розмови адвокатів Насірова: оприлюднено цікаві деталі

Адвокати голови ДФС Романа Насірова обговорювали у столичному ресторані стратегії захисту.

Свідком розмови стала журналістка Оксана Денисова. Частину розмови вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Навіщо ходити в суд, якщо можна зайти в ресторан, де за сусіднім столом сидять усі адвокати Насірова, а з ними – невстановлена поки особа з повадками піарника? І хоча, в сухому залишку, сенсацій ніяких, але загальна стратегія зрозуміла: відбілювати клієнта, насамперед, від людської ненависті, а вже потім – юридично. Основне побоювання – по завершенню 72 годин, НАБУ одразу "закриє" Насірова за іншим епізодом", – коротко переповіла розмову адвокатів журналістка.

Читайте також: Суд, Насіров і абсурд – українців кличуть на протест

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.