"Золоті школярі": ціни на шкільні товари продовжують рости

Необхідний бюджет на збори дитини в 2017 році школу зріс на 7% порівняно з минулим роком, підрахували аналітики онлайн-маркету Bigl.ua. Подорожчали канцтовари, одяг і спортивна форма, а товари для малювання, навпаки, подешевшали. В середньому придбання найнеобхідніших шкільних товарів буде коштувати батькам 6170 грн для дівчинки й 6009 грн для хлопчика.

Канцтовари. Набір канцтоварів "першої необхідності" обійдеться у 435 грн – на 14% дорожче, ніж такий самий у минулому році. Він складається з 5 ручок, 15 зошитів, щоденника, 10 обкладинок на книжки, тканинного пенала, 4 олівців, гумки й лінійки. Однак такий набір підійде скоріше старшокласникам, у яких уже немає предметів "Музика" та "Малювання". Для учнів молодших класів доведеться ще додати до витрат 298 грн на нотний зошит і товари для малювання (фарби, альбоми та олівці). Вартість повного стандартного набору для школяра в цьому році сягає 766 грн.

Гардероб. Якщо формувати дитині капсульний гардероб і комбінувати базові речі з купленими раніше, можна істотно заощадити. Мінімальний набір повсякденного одягу й взуття для школярки в цьому році сумарно коштує 1844 грн (на 59 грн більше, ніж у 2016), для школяра – 1558 грн (на 54 грн більше, ніж у 2016). З нього за базові речі (спідницю, брюки, 2 блузки) для дівчинки потрібно заплатити 1093 грн, а за штани й 2 сорочки для хлопчика – 920 грн. Дві пари дитячих шкарпеток обійдуться в 75 грн, демісезонні туфлі для школярки – в 676 грн, черевики для школяра – в 563 грн. На звичайний рюкзак середньої цінової категорії потрібно окремо виокремити 306 грн, а на більш якісний (ортопедичний) – 812 грн.

Костюм для фізкультури обійдеться батькам в 758 грн – на 20% дорожче, ніж роком раніше. Окремо необхідно придбати футболку в середньому за 299 грн і кросівки – за 758 грн. Так сумарно в цьому році на спортивну форму для школяра доведеться витратити трохи менше половини всього бюджету – 1923 грн.

На парадний костюм з піджаком і штанами доведеться витратити ще 1019 грн. Якщо додати до нього ще й аксесуари (краватку й ремінь для хлопчиків, пояс і банти для дівчаток), то середній бюджет на гардероб для школярок виросте на 312 грн, а для школярів – на 437 грн.

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