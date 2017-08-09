15:35
9 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, 8 серпня
Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст
Вєсті.UA
19:27, 8 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 14:00: Потяг протаранив авто на Закарпатті. Проект
Випуск новин
15:02, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Золоті школярі": ціни на шкільні товари продовжують рости

15:18, сьогодні 561 Читать новость на русском
Товари для школи подорожчали
Товари для школи подорожчали / bigl.ua

Необхідний бюджет на збори дитини в 2017 році школу зріс на 7% порівняно з минулим роком, підрахували аналітики онлайн-маркету Bigl.ua. Подорожчали канцтовари, одяг і спортивна форма, а товари для малювання, навпаки, подешевшали. В середньому придбання найнеобхідніших шкільних товарів буде коштувати батькам 6170 грн для дівчинки й 6009 грн для хлопчика.

Канцтовари. Набір канцтоварів "першої необхідності" обійдеться у 435 грн – на 14% дорожче, ніж такий самий у минулому році. Він складається з 5 ручок, 15 зошитів, щоденника, 10 обкладинок на книжки, тканинного пенала, 4 олівців, гумки й лінійки. Однак такий набір підійде скоріше старшокласникам, у яких уже немає предметів "Музика" та "Малювання". Для учнів молодших класів доведеться ще додати до витрат 298 грн на нотний зошит і товари для малювання (фарби, альбоми та олівці). Вартість повного стандартного набору для школяра в цьому році сягає 766 грн.

Гардероб. Якщо формувати дитині капсульний гардероб і комбінувати базові речі з купленими раніше, можна істотно заощадити. Мінімальний набір повсякденного одягу й взуття для школярки в цьому році сумарно коштує 1844 грн (на 59 грн більше, ніж у 2016), для школяра – 1558 грн (на 54 грн більше, ніж у 2016). З нього за базові речі (спідницю, брюки, 2 блузки) для дівчинки потрібно заплатити 1093 грн, а за штани й 2 сорочки для хлопчика – 920 грн. Дві пари дитячих шкарпеток обійдуться в 75 грн, демісезонні туфлі для школярки – в 676 грн, черевики для школяра – в 563 грн. На звичайний рюкзак середньої цінової категорії потрібно окремо виокремити 306 грн, а на більш якісний (ортопедичний) – 812 грн.

Костюм для фізкультури обійдеться батькам в 758 грн – на 20% дорожче, ніж роком раніше. Окремо необхідно придбати футболку в середньому за 299 грн і кросівки – за 758 грн. Так сумарно в цьому році на спортивну форму для школяра доведеться витратити трохи менше половини всього бюджету – 1923 грн.

На парадний костюм з піджаком і штанами доведеться витратити ще 1019 грн. Якщо додати до нього ще й аксесуари (краватку й ремінь для хлопчиків, пояс і банти для дівчаток), то середній бюджет на гардероб для школярок виросте на 312 грн, а для школярів – на 437 грн.

Читайте також: Операція "Школа": скільки коштує учнівське "спорядження"

Теги: Новини України гроші Освіта
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отказ Грибаускайте от общения с Порошенко – признак разочарования в Украине
сьогодні, 15:02 Отказ Грибаускайте от общения с Порошенко – признак разочарования в Украине
Михайло Подоляк 2716
Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні
сьогодні, 14:02 Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні
1724
Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
сьогодні, 12:05 Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
Блог Медіа 1416
Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
сьогодні, 10:01 Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
Катерина Петренко 2556
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": лучшие работники убегают в Россию
Ольга Черненко 2491
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Українські трамваї постачатимуть до Єгипту
 11 лютого , 18:43
Поліція назвала ім’я вбитого на Черкащині злочинця
 22 березня , 01:06
СБУ перевіряє російського репера Баста за гастролі в анексованому Криму
сьогодні , 13:59
Український фотограф створить проект з модним брендом Helmut Lang
сьогодні , 13:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук