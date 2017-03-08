Зять екс-чиновника підробив постанову про закриття справи за напад на журналістів

У грудні 2016 року адвокат зятя Сергія Чеботаря передав Ірпінському міському суду Київської області підробну постанову про закриття справи щодо нападу на журналістів програми "Наші гроші".

Напад стався біля маєтку родини екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря майже два роки тому у с. Лісники, Київської області. Відразу після нападу Сергій Чеботар заявив, що його родина не має нерухомості у зазначеному населеному пункті. Натомість, журналісти опублікували документи, які свідчать, що будинок, біля якого стався грабіж, належить дочці Чеботаря – Оксані, а один з нападників, який зафільмований на відео – зять екс-посадовця Олег Поліщук.

Загалом нападів було два. Якщо з першого разу вдалося зберегти відео, то під час другого разу в журналістів силою відібрали відеокамеру та реєстратор

За фактом нападу було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.171 ККУ и (Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 186 ККУ України (Відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене групою осіб).

У вересні під час зустрічі у кабінеті слідчого прокурора захисник Олега Поліщука повідомив, що його підзахисний отримав повідомлення про закриття справи. Тоді прокуратура повідомила, що досудове розслідування триває, а справа і не закривалась.

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Натомість, у судовому реєстрі журналісти НГ знайшли іншу інформацію. У грудні 2016 року прокурор просить суд зобов’язати Олега Поліщука прибувати до прокуратури, не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого та повідомляти прокурора про зміну місця проживання та місця роботи.

Суд відмовляє прокурору, оскільки адвокат Поліщука надає суду постанову про закриття справи. На той момент про існування цієї постанови не знала навіть прокуратура, яка вела справу. Вона – підробна. Згідно інформації із судового реєстру, постанова винесена у червні 2016 року Ірпінським відділом поліції ГУНП в Київській області. Та насправді поліція таку постанову не виносила. У відповідь на запит прокуратура повідомила, що за фактом підробки документів відкрито іще одне кримінальне провадження.

Та підробка документів - не перша спроба зарити справу щодо нападу зятем МВСника на знімальну групу. Раніше, у грудні 2015 року Ірпінський відділ поліції вже виносив постанову про закриття справи у зв'язку з відсутністю складу злочину. Та цю постанову прокуратура оскаржила.

Там однозначно є склад злочину. Особа має відповідати за те, що вона вчинила. І будь-яких інших підстав для того, щоб був інший, ніж засуджуючий вирок суду, – немає,

– зазначає прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

У лютому 2017 року підозрюваному, а саме зятю екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря вручили повідомлення про підозру. Матеріали справи скеровано до суду. Нині прокурор області вважає, що наявних доказів достатньо для задоволення позову.

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