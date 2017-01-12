З'явились деталі щодо конфлікту у Лук'янівському СІЗО

Один з бійців "Торнадо" заподіяв собі шкоду, а інші у Лук'янівському СІЗО підняли бунт.

Про це повідомляє кореспондент "24 Каналу" Олексій Годзенко.

Зі слів джерел "24", правоохоронці не закрили камеру, "торнадівці" вільно ходять по бараку. Їх вмовляють повернутись до камери.

"За попередньою інформацією, між арештантами, яких доставили після засідання суду, і конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених завдав собі тілесні ушкодження і зараз під охороною доставлений у медустанову", – про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало, пише "УП".

У СІЗО повідомили, що один з бійців "Торнадо" відрізав сам собі вухо. Про заручників мова не йде.

Під час конфлікту будівлю Лук'янівського СІЗО оточили співробітники поліції.

Тракало не підтвердив інформацію про приналежність чоловіків до роти "Торнадо".

Нагадаємо, ввечері 11 січня, ЗМІ повідомили, що у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.