З'явились нові деталі захоплення Львівської облради
Напередодні запланованої сесії Львівської обласної держадміністрації об'єднані націоналісти, до складу яких входять організації "Сокіл", "Азов", "Свобода" та "Правий сектор", висунули одну вимогу депутатам.
Про це повідомила кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.
За словами начальника штабу національного корпусу Львівщини Святослава Сірого, звернення активістів до депутатів складалось із чотирьох пунктів: амністії українським воїнам, продовження мораторію на землю, підтримки національного маніфесту та націоналізації російського капіталу. Після зачитання вимог більшість депутатів підтримали таку ініціативу.
Депутати попросили, у зв'язку з порядком денним, дати часу до 13 години, щоб проголосувати. Так як ми націоналісти, люди послідовні, в 13:01 ми підійшли до входу, щоб запитати чому (не проголосували за звернення). Ніхто не вийшов звідси (із зали Львівської ОДА), нічого не оголосили,
– розповів Святослав Сірий.
Людей, які стояли під будівлею ОДА у Львові не проінформували про хід розгляду їхнього звернення. Окрім цього, охорона з поліцією виштовхували активістів.
"Почалась сутичка. Нас забризкали сльозогінним газом. Всі хлопці, які були в приміщенні, отримали опіки на руках, очах, обличчі", – додав Святослав Сірий.
За словами начальника штабу національного корпусу Львівщини, активісти зайшли в приміщення облдержадміністрації не для того, щоб зірвати сесію. Люди хотіли поцікавитись, чому не розглядають піднятих ними питань.
У сесійній залі Львівської обласної держадміністрації наразі нема депутатів. Активісти чекають, поки заступник голови ОДА оприлюднить рішення щодо повторного скликання сесії.
Нагадаємо, що 30 травня депутати Львівської обласної ради були заблоковані у приміщенні. Просто під час сесії туди увірвались люди, вибили двері і не випускають депутатів.