З’явилося відео сутички блокувальників та поліції із застосуванням зброї

Після того як вступило в силу рішення РНБО про припинення залізничного та транспортного сполучення з тимчасово окупованими територіями, поліція й надалі не пускає блокувальників до блокпостів. А також застосовує зброю до активістів.

Цього разу сутичка між активістами та правоохоронцями сталась поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Як повідомляє народний депутат України Тарас Пастух, в.о. начальника Костянтинівського відділу поліції затримав колону на блокпосту і дав наказ нікого не пропускати та застосувати зброю.

"Спочатку зброю наставили на людей, а потім почали стріляти над нашими головами у повітря. Один з "правоохоронців" просив дати дозвіл на ураження. Мабуть, він найбільше хоче отримати орден", – написав Тарас Пастух.

До слова, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив відомчі нагороди поліцейським Донеччини після їх сутички з народним депутатом Володимиром Парасюком на блокпості поблизу Слов’янська.



Нагадаємо, 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.