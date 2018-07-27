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1030 років з Дня Хрещення Русі: які релігійні заходи очікуються у Києві

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Річниця Хрещення Русі: перелік заходів, що пройдуть у Києві 27-28 липня
Річниця Хрещення Русі: перелік заходів, що пройдуть у Києві 27-28 липня / Соцмережі

28 липня в Україні відзначатимуть 1030 років з дати, коли князь Володимир хрестив Русь. У зв'язку з цим Українська православна церква як Київського, так і Московського патріархатів проведе відповідні заходи.

Зауважимо, що святкувати Церква почне ще 27 липня.

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Київський патріархат, зокрема, запланував урочисті богослужіння у Володимирському патріаршому кафедральному соборі, який розташовується на бульварі Шевченка, 20.

Очолить їх які Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, а допомагатимуть йому єпископат і духовенство КП.

Так, 27 липня о 17:00 розпочнеться Всенічне бдіння, а 28 липня з 9:30 до 11:30 відбудеться Божественна літургія.

Крім того, УПЦ КП проведе Хресну ходу, що називатиметься "Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву". Стартує захід 28 липня об 11:30 і пройде за таким маршрутом: Володимирський собор – бульвар Шевченка – вулиця Володимирська – Софіївська площа – Михайлівська площа – парк Володимирська гірка.

УПЦ МП зі свого боку організовує хресну ходу 27 липня, який відбудеться одразу після торжественної літургії.

За словами священнослужителів, так звану "Хресну ходу із чудотворними святинями та святими мощами" пройде вулицями Києва: від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Також 28 липня о 9:00 на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври митрополит Онуфрій очолить божественну літургію.

Нагадаємо, у зв’язку із хресною ходою 27 липня центральні вулиці Києва буде перекрито.

Теги: Новини України Хресна хода Річниця Хрещення Русі Новини Києва релігія УПЦ МП УПЦ КП
Джерело: 24 канал
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