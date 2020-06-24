Експрес-тести показали, що 2 державні та 7 приватних банків України потребують капіталів. Загалом НБУ провів тестування 26 українських банків.

Тестування показало кращі результати, ніж у 2019

На 26 банків припадає 91% усіх активів української банківської системи. Про це мовиться у Звіті регулятора про фінансову стабільність, інформує Інтерфакс-Україна.

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Загалом, зазначають у Нацбанку, тестування показало навіть кращі результати, аніж торік. Проте 9 банківських установ можуть потребувати додаткових капіталів.

На ці банки припадає 30% активів сектора. Серед них 2 держбанки – з 25% активів. Сукупна потреба у капіталі протягом одного року може скласти близько 10,3 мільярда гривень,

– повідомляють у НБУ.

У Нацбанку, проте, наголошують, що це – значно менше, аніж у 2019 році. Тоді потреба у капіталі складала близько 14 мільярдів гривень, а за несприятливих прогнозів – навіть 37 мільярдів.

У 2020 році до категорії найбільшого ризику потрапили установи, у яких багато корпоративних кредитів та ті, які працюють виключно з кредитуванням фізичних осіб.

"Особливість кризи – різке зростання ризику для установ, що активно кредитують малий та середній бізнес", – пояснили у Нацбанку.