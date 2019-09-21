Аеропорт "Київ" евакуйовують через повідомлення про замінування

В суботу ввечері, 21 вересня, до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського. Правоохоронці проводять евакуацію пасажирів та вівдвідувачів. На місці працюють надзвичайники.

Правоохоронці очікують на прибуття вибухотехніків, повідомляє "Інформатор Київ".

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Напередодні, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Через інцидент рух у столиці був паралізуваний. Поліція стягнула на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника. Насправді вибухівки у нього не було.

Правоохоронці недавно посилили відповідальність за хибні повідомлення про замінування. І саджатимуть за ґрати на шість років, конфіскуючи при цьому майно. Чоловікові саме загрожує до шести років позбавлення волі.

Варто зазначити, що збитки за один хибний виклик становлять в середньому від 40 до 50 тисяч гривень. Середній показник фейкових викликів за місяць по Україні – до 15 тисяч. Загалом державі такі не веселі "жарти" щомісячно обходяться на загальну суму до 600 мільйонів гривень.