Кабмін роздасть аграріям 1 мільярд гривень: кому і скільки дістанеться

Уряд України затвердив процедуру надання державної підтримки для підприємців аграрно-промислового комплексу.

На розвиток тваринництва і переробку сільськогосподарської продукції буде виділено 1 мільярд гривень, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Скільки і куди?

110 мільйонів гривень – на підтримку бджільництва (в разі наявності 520 тисяч бджолосімей).

– на підтримку бджільництва (в разі наявності 520 тисяч бджолосімей). 250 мільйонів гривень – на часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (це вартість 6400 голів нетелів, 4800 голів свинок, 450 голів овець, 200 000 доз репродуктивного матеріалу, 2500 бджолопакетів, 20000 бджоломаток і 50 ембріонів).

– на часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (це вартість 6400 голів нетелів, 4800 голів свинок, 450 голів овець, 200 000 доз репродуктивного матеріалу, 2500 бджолопакетів, 20000 бджоломаток і 50 ембріонів). 267 мільйонів гривень – на часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких об'єктів (це вартість 25 тваринницьких ферм і комплексів, введених в дію в грудні минулого року та у поточному році).

– на часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких об'єктів (це вартість 25 тваринницьких ферм і комплексів, введених в дію в грудні минулого року та у поточному році). 102,6 мільйонів гривень – на погашення бюджетної кредиторської заборгованості представникам галузі тваринництва.

– на погашення бюджетної кредиторської заборгованості представникам галузі тваринництва. 106 мільйонів гривень – на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (це вартість тваринницьких об'єктів, будівництво та реконструкція яких розпочата і здійснюється за рахунок залучених кредитних ресурсів у 2018-2019 роках).

– на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (це вартість тваринницьких об'єктів, будівництво та реконструкція яких розпочата і здійснюється за рахунок залучених кредитних ресурсів у 2018-2019 роках). 266,9 мільйонів гривень – на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції підприємств зі зберігання і переробки зерна (30 об'єктів).

Скільки грошей загалом отримають аграрії?

У 2020 році Кабмін України планує витратити на підтримку сільськогосподарських підприємців 4 мільярди бюджетних гривень. Головні напрямки: фермерство, тваринництво, садівництво, компенсація вартості техніки і компенсація відсотків за кредитами.

Чи буде компенсація за втрачений урожай?

Кабмін запланував грошові виплати аграріям за втрачений урожай. Якщо представник АПК через несприятливі погодні умови втратить посіви озимих чи ярих зернових культур, то зможе отримати компенсацію у розмірі 4,5-5 тисяч гривень за гектар.

Детальніше читайте у матеріалі "5 тисяч гривень за гектар: як Уряд планує рятувати аграріїв".