Українські аграрії побили експортний рекорд

У квітні 2020 року Україна експортувала рекордну кількість соняшникової олії. Історичне досягнення буде встановлено і за підсумками 2019/2020 маркетингового року.

Український експорт соняшникової олії у квітні-2020 сягнув показника 717 тисяч тонн. "Це рекорд поставок нашого масла за кордон", – стверджує генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

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Він додав, що загалом рекордим тепер буде і маркетинговий 2019/2020 рік. Виробивши 7 мільйонів тонн олії, українські аграрії відправлять на експорт 6,5 мільйонів. Для порівняння – дуже вдалий минули 2018/2019 маркетинговий рік мав такі показники: виробили 6,5 мільйонів та поставили 6,1 мільйонів тонн олії.

Як міняються ціни на соняшникову олію?

Рекордні експортні цифри щодо олії підтвердила й очільниця прогнозно-аналітичного відділу компанії "УкрАгроКонсалт" Юлія Гаркавенко.

Експерт також акцентує увагу, що ціни на соняшникову олію продовжують зростати, незважаючи на протилежні тренди на інші рослинні олії. Так, станом на 15 травня спред між соняшниковою і соєвою оліями досяг найбільшого показника за останні п’ять років – $136/тонна, а між соняшниковою та пальмовою – $192/тонна.

Попит на соняшникову олію залишається стабільно високий. Про це свідчать дані щодо відвантаження олії з портів України – порівняно з торішніми вони збільшилися на 45%.

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Хто купляє українську олію?

За даними Державної митної служби, за чотири місяці поточного року Україна відправила на експорт близько 2,5 мільйона тонн соняшникової олії на суму 1,8 мільярда доларів. У грошовому вимірі це на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше української соняшникової олії у січні-квітні-2020 закупила Індія – загальна частка 23% від усього експорту (на суму 426 мільйонів доларів). Це на 25,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зате збільшили обсяги закупок інші країни, зокрема, Китай – частка експорту 12% (на 42% більше, ніж торік) і Нідерланди – частка 10% (на 40% більше).

Загалом, за січень-квітень поточного року – порівняно з показниками 2019 – частка експорту української соняшникової олії зросла так: