Почему цены на рапс начали расти?

Гривневые цены на рапс на прошлой неделе достаточно активно росли на фоне высокого спроса со стороны экспортно ориентированных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Также на повышение цены повлияло ускорение экспортных отгрузок данной масличной.

Предложение рапса на внутренний рынок сократилось, что провоцировало повышение цен и со стороны перерабатывающих предприятий. Цены на условиях СРТ-предприятие в основном находились в пределах 24000 – 24500 гривен за тонну, однако в некоторых случаях достигали 25000 гривен за тонну СРТ. На условиях EXW цены спроса экспортно ориентированных компаний достигали 22500 – 22900 гривен за тонну,

– говорят аналитики.

Важно! Также специалисты отмечают, что темпы поставок украинского рапса на внешние рынки тоже в отчетный период ускорились: за 22 дня октября было экспортировано 104 тысячи тонн масличной, что значительно уступает как показателю в аналогичный период прошлого года (416 тысяч тонн), так и среднестатистическому за более чем 15 лет.

