Как изменился экспорт зерновых в Украине?
По состоянию на 16 марта 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 24,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,3 миллиона тонн или 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики.
В частности, экспорт пшеницы составил 9,4 миллиона тонн, что на 3,3 миллиона тонн или 26% меньше, чем в прошлом году.
Поставки ячменя превысили 1,39 миллиона тонн, однако это на 37% меньше, чем за аналогичную дату предыдущего сезона.
Экспорт ржи практически остановился – за границу отправили только 0,2 тысячи тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 10,8 тысячи тонн.
Кукурузы Украина экспортировала более 13 миллионов тонн, что на 19% меньше по сравнению с прошлым сезоном.
Кроме того, экспорт муки составил 46,2 тысячи тонн, что на 11% меньше, чем в прошлом году.
Обратите внимание! Для сравнения, в 2024/25 маркетинговом году общий экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 40,6 миллиона тонн, в частности пшеницы – 15,7 миллиона тонн, ячменя – 2,3 миллиона тонн, ржи – 10,8 тысяч тонн, кукурузы – 22 миллиона тонн, а муки – 71,1 тысячи тонн.
