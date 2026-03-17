Как изменился экспорт зерновых в Украине?

По состоянию на 16 марта 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 24,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,3 миллиона тонн или 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики.

Смотрите также Дунайские порты получат новый импульс: правительство готовит масштабные изменения

В частности, экспорт пшеницы составил 9,4 миллиона тонн , что на 3,3 миллиона тонн или 26% меньше , чем в прошлом году.

Поставки ячменя превысили 1,39 миллиона тонн , однако это на 37% меньше , чем за аналогичную дату предыдущего сезона.

Экспорт ржи практически остановился – за границу отправили только 0,2 тысячи тонн , тогда как в прошлом году этот показатель составлял 10,8 тысячи тонн .

Кукурузы Украина экспортировала более 13 миллионов тонн, что на 19% меньше по сравнению с прошлым сезоном.

Кроме того, экспорт муки составил 46,2 тысячи тонн, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Обратите внимание! Для сравнения, в 2024/25 маркетинговом году общий экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 40,6 миллиона тонн, в частности пшеницы – 15,7 миллиона тонн, ячменя – 2,3 миллиона тонн, ржи – 10,8 тысяч тонн, кукурузы – 22 миллиона тонн, а муки – 71,1 тысячи тонн.

Подсолнечник дорожает в Украине: рынок поддерживает дефицит сырья