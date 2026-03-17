Як змінився експорт зернових в Україні?

Станом на 16 березня 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 24,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, що на 7,3 мільйона тонн або 23% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це свідчать дані Мінагрополітики.

Зокрема, експорт пшениці склав 9,4 мільйона тонн , що на 3,3 мільйона тонн або 26% менше , ніж торік.

Постачання ячменю перевищили 1,39 мільйона тонн , однак це на 37% менше , ніж за аналогічну дату попереднього сезону.

Експорт жита практично зупинився – за кордон відправили лише 0,2 тисячі тонн , тоді як торік цей показник становив 10,8 тисячі тонн .

Кукурудзи Україна експортувала понад 13 мільйонів тонн, що на 19% менше порівняно з минулим сезоном.

Крім того, експорт борошна склав 46,2 тисячі тонн, що на 11% менше, ніж торік.

Зверніть увагу! Для порівняння, у 2024/25 маркетинговому році загальний експорт зернових і зернобобових культур становив 40,6 мільйона тонн, зокрема пшениці – 15,7 мільйона тонн, ячменю – 2,3 мільйона тонн, жита – 10,8 тисячі тонн, кукурудзи – 22 мільйони тонн, а борошна – 71,1 тисячі тонн.

