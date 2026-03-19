Что из продуктов подорожало больше всего?

В Украине фиксируют дальнейший рост цен на продукты питания – от круп и овощей до мяса и рыбы. По данным сайта "Минфин", больше всего с начала 2026 года подорожала гречка. Если в январе ее средняя цена составляла 33,02 гривны за килограмм, то в марте она выросла до 52,46 гривны за килограмм, что на 59% больше.

На формирование цен влияют как внутренние факторы, так и глобальные процессы, в частности ситуация на мировых энергетических рынках и валютные колебания. Существенный рост также продемонстрировали фрукты и овощи. В частности, яблоки подорожали на 46% – с 31,46 до 45,78 гривны за килограмм. Помидоры прибавили в цене 35% и сейчас стоят в среднем 167,42 гривны за килограмм.

Среди других продуктов, которые ощутимо выросли в цене:

рафинированное подсолнечное масло – на 31% (до 89,02 гривны за 850 миллилитров);

– на 31% (до 89,02 гривны за 850 миллилитров); слабосоленая сельдь – на 29% (до 246,06 гривны за килограмм);

– на 29% (до 246,06 гривны за килограмм); куриные яйца – на 23% (до 84,35 гривны за десяток);

– на 23% (до 84,35 гривны за десяток); курятина (бедро) – на 22% (до 138 гривен за килограмм);

– на 22% (до 138 гривен за килограмм); свинина (грудинка) – на 19% (до 211,08 гривны за килограмм);

– на 19% (до 211,08 гривны за килограмм); огурцы – на 11% (до 168,68 гривны за килограмм).

Влияет ли рост цен на топливо на стоимость продуктов?

Параллельно в Украине дорожает топливо, что непосредственно влияет на конечную стоимость продуктов. Из-за войны страна в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов, а рост мировых цен на нефть, в частности на фоне напряжения на Ближнем Востоке, отражается на ценах на автозаправках.

С начала года бензин премиум А-95 подорожал на 17% – до 73,22 гривны за литр, обычный А-95 – на 20% (до 69,69 гривны за литр), А-92 – на 17% (до 66,22 гривны за литр). Автогаз вырос в цене на 15% – до 43,75 гривны за литр.

Больше всего прибавило в стоимости дизельное топливо – сразу на 35%, до 78,48 гривны за литр. Именно этот фактор имеет ключевое влияние на аграрный сектор, ведь определяет расходы на посевную, сбор урожая и транспортировку продукции.

Эксперты отмечают, что сочетание дорогого горючего, логистических трудностей и валютных колебаний и в дальнейшем будет подталкивать цены вверх, особенно в сегменте базовых продуктов.

