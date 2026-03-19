Що з продуктів здорожчало найбільше?

В Україні фіксують подальше зростання цін на харчові продукти – від круп і овочів до м’яса та риби. За даними сайту "Мінфін", найбільше з початку 2026 року подорожчала гречка. Якщо у січні її середня ціна становила 33,02 гривні за кілограм, то у березні вона зросла до 52,46 гривні за кілограм, що на 59% більше.

На формування цін впливають як внутрішні фактори, так і глобальні процеси, зокрема ситуація на світових енергетичних ринках та валютні коливання. Суттєве зростання також продемонстрували фрукти та овочі. Зокрема, яблука подорожчали на 46% – з 31,46 до 45,78 гривні за кілограм. Помідори додали у ціні 35% і наразі коштують у середньому 167,42 гривні за кілограм.

Серед інших продуктів, які відчутно зросли в ціні:

рафінована соняшникова олія – на 31% (до 89,02 гривні за 850 мілілітрів);

– на 31% (до 89,02 гривні за 850 мілілітрів); слабосолений оселедець – на 29% (до 246,06 гривні за кілограм);

– на 29% (до 246,06 гривні за кілограм); курячі яйця – на 23% (до 84,35 гривні за десяток);

– на 23% (до 84,35 гривні за десяток); курятина (стегно) – на 22% (до 138 гривень за кілограм);

– на 22% (до 138 гривень за кілограм); свинина (грудинка) – на 19% (до 211,08 гривні за кілограм);

– на 19% (до 211,08 гривні за кілограм); огірки – на 11% (до 168,68 гривні за кілограм).

Чи впливає ріст цін на пальне на вартість продуктів?

Паралельно в Україні дорожчає пальне, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість продуктів. Через війну країна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів, а зростання світових цін на нафту, зокрема на тлі напруження на Близькому Сході, відображається на цінах на автозаправках.

З початку року бензин преміум А-95 подорожчав на 17% – до 73,22 гривні за літр, звичайний А-95 – на 20% (до 69,69 гривні за літр), А-92 – на 17% (до 66,22 гривні за літр). Автогаз зріс у ціні на 15% – до 43,75 гривні за літр.

Найбільше додало у вартості дизельне пальне – одразу на 35%, до 78,48 гривні за літр. Саме цей фактор має ключовий вплив на аграрний сектор, адже визначає витрати на посівну, збір урожаю та транспортування продукції.

Експерти зазначають, що поєднання дорогого пального, логістичних труднощів і валютних коливань і надалі підштовхуватиме ціни вгору, особливо в сегменті базових продуктів.

