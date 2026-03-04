Война в Иране привела к давлению на рынок кукурузы

Военные действия против Ирана уже привели к повышению мировых цен на нефть примерно на 15%, а на газ – на 30%, сообщает GrainTrade. Ожидается, что следующим шагом станет подорожание удобрений.

Смотрите также Цены на кукурузу начали падать – чего ждать аграриям

Однако зерновые и масличные культуры, которые обычно дорожают вслед за энергоресурсами, этот раз демонстрируют сдержанную динамику из-за снижения физического спроса со стороны традиционных импортеров украинского зерна на Ближнем Востоке.

В феврале Украина экспортировала 2,48 миллиона тонн кукурузы. Наибольшие объемы поставлены в Турцию – 802 тысячи тонн (32%), Испании – 477 тысяч тонн, Италии – 343 тысячи тонн и Нидерландов – 256 тысяч тонн. Всего в 2025/26 маркетинговом году экспортировано 11,54 миллиона тонн кукурузы, что на 29% меньше, чем в прошлом году (14,92 миллиона тонн). До завершения сезона необходимо отгрузить еще около 11 миллионов тонн.

Часть закупленной украинской кукурузы Турция реэкспортировала в Иран, поэтому сокращение спроса на этом направлении может ощутимо повлиять на украинский рынок.

В течение недели экспортные цены спроса на кукурузу в Украине выросли на 1 доллар США за тонну – до 211–213 долларов США за тонну (10 350–10 400 гривен за тонну) с доставкой до черноморских портов. Аграрии сдерживают продажи, ожидая дальнейшего повышения цен на фоне удорожания нефти и удобрений.

Что происходит с кукурузой на мировых рынках?

В то же время мировые котировки остаются относительно стабильными. Южнокорейские переработчики приобрели 133 тысячи тонн фуражной кукурузы с поставкой до конца июля 2026 года по цене 250–251,05 доллара США за тонну на условиях стоимость и фрахт, что лишь незначительно превышает уровень майских контрактов.

У Бразилии дожди в центральных регионах задерживают уборку и посевную кампанию. По данным AgRural, по состоянию на 27 февраля кукурузу первого урожая собрано с 36% площадей (в прошлом году – 46%), а вторым урожаем засеяно 66% запланированных площадей (80% в прошлом году). Часть посевов может состояться с опозданием.

Мартовские фьючерсы на кукурузу в Chicago Board of Trade с начала недели снизились на 1,1% – до 171 доллара США за тонну на фоне ожиданий уменьшения спроса.

Экспорт кукурузы из США за период с 19 по 27 февраля сократился на 8% – до 1,86 миллиона тонн, хотя в целом с начала маркетингового года (с 1 сентября) поставки достигли 39,6 миллиона тонн, что на 42,3% больше, чем в прошлом году.

Благоприятная погода для посевной в Бразилии и США уменьшает влияние погодных рисков на рынок. В то же время ускорение уборки урожая в Аргентине усиливает конкуренцию для украинской и американской кукурузы на фоне ослабления спроса.

Из-за войны в Иране возможны перебои поставок сельскохозяйственной продукции