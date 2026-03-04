Війна в Ірані призвела до тиску на ринок кукурудзи

Воєнні дії проти Ірану вже призвели до підвищення світових цін на нафту приблизно на 15%, а на газ – на 30%, повідомляє GrainTrade. Очікується, що наступним кроком стане подорожчання добрив.

Дивіться також Ціни на кукурудзу почали падати – чого чекати аграріям

Проте зернові та олійні культури, які зазвичай дорожчають слідом за енергоресурсами, цього разу демонструють стриману динаміку через зниження фізичного попиту з боку традиційних імпортерів українського зерна на Близькому Сході.

У лютому Україна експортувала 2,48 мільйона тонн кукурудзи. Найбільші обсяги поставлено до Туреччини – 802 тисячі тонн (32%), Іспанії – 477 тисяч тонн, Італії – 343 тисячі тонн та Нідерландів – 256 тисяч тонн. Загалом у 2025/26 маркетинговому році експортовано 11,54 мільйона тонн кукурудзи, що на 29% менше, ніж торік (14,92 мільйона тонн). До завершення сезону необхідно відвантажити ще близько 11 мільйонів тонн.

Частину закупленої української кукурудзи Туреччина реекспортувала до Ірану, тому скорочення попиту на цьому напрямку може відчутно вплинути на український ринок.

Протягом тижня експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні зросли на 1 долар США за тонну – до 211–213 доларів США за тонну (10 350–10 400 гривень за тонну) з доставкою до чорноморських портів. Аграрії стримують продажі, очікуючи подальшого підвищення цін на фоні дорожчання нафти та добрив.

Що відбувається з кукурудзою на світових ринках?

Водночас світові котирування залишаються відносно стабільними. Південнокорейські переробники придбали 133 тисячі тонн фуражної кукурудзи з поставкою до кінця липня 2026 року за ціною 250–251,05 долара США за тонну на умовах вартість і фрахт, що лише незначно перевищує рівень травневих контрактів.

У Бразилії дощі в центральних регіонах затримують збирання та посівну кампанію. За даними AgRural, станом на 27 лютого кукурудзу першого врожаю зібрано з 36% площ (торік – 46%), а другим урожаєм засіяно 66% запланованих площ (80% торік). Частина посівів може відбутися із запізненням.

Березневі ф'ючерси на кукурудзу в Chicago Board of Trade з початку тижня знизилися на 1,1% – до 171 долара США за тонну на тлі очікувань зменшення попиту.

Експорт кукурудзи зі США за період з 19 по 27 лютого скоротився на 8% – до 1,86 мільйона тонн, хоча загалом із початку маркетингового року (з 1 вересня) поставки сягнули 39,6 мільйона тонн, що на 42,3% більше, ніж торік.

Сприятлива погода для посівної у Бразилії та США зменшує вплив погодних ризиків на ринок. Водночас прискорення збирання врожаю в Аргентині посилює конкуренцію для української та американської кукурудзи на тлі ослаблення попиту.

Через війну в Ірані можливі перебої постачання сільськогосподарської продукції