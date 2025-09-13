Как проверить право собственности на землю?

Свидетельство о праве на наследство – это нотариальный документ, подтверждающий ваше право собственности, в частности на земельный участок, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Но даже если вы его потеряли, ваше право не теряется (статья 1297 Гражданского кодекса Украины).

Проверьте регистрацию в Государственном реестре вещных прав (ГРВП). Если земельный участок уже зарегистрирован на вас – выписка из ГРВП имеет такую же юридическую силу, как и утраченное свидетельство.

Как ее проверить:

Через нотариуса;

Через ЦНАП;

Через онлайн-сервисы Минюста (реестр прав) или портал Дія.

Как действовать, если право на землю еще не зарегистрировано?

Если право еще не зарегистрировано в ГРРП или нужен дубликат свидетельства, можно получить дубликат у нотариуса, который выдавал оригинал (ст. 8 Закона "О нотариате").

Что для этого нужно:

Заявление об утере;

Паспорт, ИНН;

Данные о наследственном деле (ФИО наследодателя, год смерти, адрес открытия наследства);

Если в наследственном деле был другой нотариус – уточнить, где оно сейчас хранится (в государственном нотариальном архиве или у правопреемника).

Что еще надо знать:

Свидетельство может быть восстановлено только тем нотариусом, кто его выдавал, или его правопреемником (если нотариус прекратил деятельность).

Если выдача дубликата невозможна (нотариус умер, дело утрачено) – возможно обращение в суд для установления факта принятия наследства (ГПК, гл. 6).

Обратите внимание! После оформления наследства обязательно зарегистрируйте право на землю в ГРРП. Иначе документ есть, а в реестре – пусто. Это часто становится проблемой при продаже или аренде.

