Сосед захватил землю: какими должны быть ваши действия

Недобросовестные соседи, которые не считают чем-то неправомерным захват чужой земли, к сожалению, случаются довольно часто, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Марьяна Сащука. Вариантов противодействия незаконному захвату есть два.

Читайте также Все ли лица с инвалидностью могут не платить земельный налог

Если ваш сосед совершает действия, которые ограничивают или нарушают ваше право собственности на земельный участок, у вас есть два способа решить этот вопрос – досудебный и судебный,

– говорит юрист.

В первом случае нужно обращаться с жалобой в местный совет, предоставить документы, подтверждающие ваше право собственности и размеры и границы земельного участка, а также доказательства нарушения соседа.

Это могут быть фото и видеоматериалы, которые вы сделали лично. Такое заявление рассматривают коллегиально соответствующей комиссией, которая при необходимости может выйти даже на местность. А по результатам рассмотрения комиссии принимает решение, в котором в случае наличия нарушения, рекомендует его устранить. Так, решения имеют лишь рекомендательный характер, но будет хорошим доказательством в суде,

– объясняет Сащук.

Как еще можно решить спор за землю

Второй способ решения земельного вопроса – обращение в суд. При необходимости, если доказательств нарушения вашего права собственности недостаточно, то суд может назначить специально судебно-техническую экспертизу.

Важно! По словам юриста, минусом этого способа является его продолжительность, поскольку такие дела могут длиться довольно долго. Однако плюс в том, что судебное решение является обязательным для исполнения. Адвокат отмечает, что если сосед не захочет выполнять это добровольно, то исполнительная власть заставит его это сделать.